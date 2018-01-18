АвтоМир / Происшествия / ДТП

На трассе в Пушкиногорском районе пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в «Тойоту»

22 января в 22.30 в Пушкиногорском районе на 383-м км трассы Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля «ВАЗ-21111» - молодой человек 1989 года рождения, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель отечественного автомобиля совершил столкновение с автомобилем «Тойота Карина» под управлением молодого человека 1994 года рождения.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Тойота Карина» - девушка 1995 года рождения и мальчик 2013 года рождения получили незначительные травмы, не госпитализированы. Пассажир автомобиля «ВАЗ-21111» – девушка 1992 года рождения с полученными травами госпитализирована.