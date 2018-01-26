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В Пскове водитель автомашины врезался в автобусную остановку, обломком которой ранило пожилую женщину

В Пскове водитель автомашины врезался в автобусную остановку, обломком которой ранило пожилую женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло 26 января в 8.30 у дома 3-а по ул. Инженерной.

По предварительной информации, водитель «Рено Кангу», мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на кирпичный павильон автобусной остановки. В результате наезда павильон был разрушен, один из кирпичей попал в женщину.

Она получила открытый перелом левой голени. Пострадавшая 1927 года рождения госпитализирована.

Водитель не пострадал, он трезвый.

По факту происшествия проводится административное расследование.

Фото: https://vk.com/ghest_pskov