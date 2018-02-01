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Два пассажира пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Опочецком районе

6 февраля в 09.30 на 4-м км автодороги Бабкино - Коленидово - Новины в Опочецком районе произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель автобуса ПАЗ-32053-70 - мужчина 1970 года рождения - выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с встречным автомобилем ЗИЛ-131 под управлением мужчины 1977 года рождения.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса: девушка 2003 года рождения с полученными травмами госпитализирована в Опочецкую больницу; женщина 1958 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована.

6 февраля на территории Псковской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести.