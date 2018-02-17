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11 человек погибли за год на дорогах Великолукского района

На территории Великолукского района в 2017 году зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибли и 55 получили ранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД «Великолукский».

На территории района также зарегистрировано 6 ДТП, при которых получили ранения шесть несовершеннолетних, а один ребенок погиб.

Из общего количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - 32 произошли на автодорогах, а 4 ДТП произошло в населенных пунктах : п. Мелиораторов, д. Золотково, 2 ДТП в д. Трубичино.

По вине водителей совершено 34 ДТП, а 11 аварий совершено пьяными автомобилистами, в результате данных происшествий погибло 7 и получили ранения 18 человек.

ДТП по дням недели показал что, наиболее аварийно опасными были: воскресенье, пятница, понедельник и четверг - в эти дни произошло наибольшее количество происшествий, в результате которых 10 человек погибли, и 42 получили ранения из них 3 детей.