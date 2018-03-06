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Пьяный водитель «Волги» врезался в автобус в Пскове

Пьяный водитель «Волги» врезался в автобус в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 14 марта в 22.53 на улице Труда у дома 29.

Когда автобус «ЛИАЗ-5256» (маршрут 11) под управлением водителя 1980 года рождения отъезжал от автобусной остановки «ул. Белинского», сзади в него врезался автомобиль ГАЗ-3110 (Волга).

Пострадавших нет. «Волга» получила серьезные технические повреждения. Автобус также получил повреждения.

У водителя «Волги» 1978 года рождения выявлено алкогольное опьянение - 0,378 мг/л

Фото предоставлено ГИБДД Пскова