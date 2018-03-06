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За минувшую неделю псковские спасатели 6 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП

С 8 по 14 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области шесть раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 5 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирование не производилось. Доврачебная и иная помощь травмированным гражданам не оказывалась. Стабилизация транспортного средства и ликвидация вторичных факторов не осуществлялась.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.