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Два человека погибли в результате ДТП под Новосокольниками

17 марта в 16.48 в деревне Олохово Новосокольнического района произошло ДТП с участием автомобилей «Форд» и «Волга». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «Форд Фокус» 1990 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающемся во встречном направлении «ГАЗ 3221».

В результате водитель «Форда» скончался на месте аварии, пассажир иномарки 1983 года рождения скончался в реанимации. Водитель «ГАЗа» 1967 года рождения доставлен в Великолукскую больницу с травмами.