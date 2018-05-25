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В Острове мужчина упал со скутера и оказался в больнице

28 мая в 17.45 в Острове у дома №119 по улице 25 Октября водитель скутера «Торнадо» - мужчина 1986 года рождения - выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и упал со скутера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Островская МБ».

Всего за 28 мая на территории Псковской области зарегистрировано шесть ДТП, в которых семь человек получили ранения различной степени тяжести. Две аварии совершены водителями в нетрезвом состоянии.