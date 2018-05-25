АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Дедовичском районе пьяный водитель ВАЗа съехал в кювет и бросил пострадавшего в аварии пассажира

28 мая в 14.40 на 27-м км автодороги Псков - Рига в Печорском районе водитель автомобиля «Форд Фокус» - девушка 1992 года рождения - не справилась с управлением, съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В этот же день в Новосокольническом районе в 00.30 на 14-м км автодороги Великие Луки - Новосокольники водитель автомобиля ВАЗ 21099 - мужчина 1987 года рождения - на закруглении дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажир - мальчик 2011 года рождения - получил незначительные травмы, не госпитализирован.

В Стругокрасненском районе в 10.20 на 248-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля «Хендай i20» - девушка 1992 года рождения - выбрала небезопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении «Исузу» под управлением мужчины 1982 года рождения и совершила с ним столкновение. В результате ДТП пассажирка «Хендай» 1975 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В Порховском районе в 19.40 водитель автомобиля «Урал-43443» - мужчина 1963 года рождения - на закругленном участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим и совершил съезд в левый кювет, где опрокинулся. В результате ДТП водитель от госпитализации отказался.

В 20.30 на 9-м км автодороги Дубровка - Жедрицы в Дедовичском районе неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигаясь на спуск по грунтовой дороге, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП пострадал пассажир - мужчина 1987 года рождения. Впоследствии водитель был установлен, им оказался мужчина 1987 года рождения с признаками алкогольного опьянения.