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Четыре человека госпитализированы в Псковскую областную больницу после ДТП на трассе Р-23

ДТП произошло 8 августа в 9.49 на 222-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «ВАЗ 2114» 1998 года рождения, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат».

В результате аварии пострадали водитель «ВАЗа», водитель «Пассата» 1966 года рождения и пассажиры иномарки 1959 и 1980 годов рождения. Все они госпитализированы с травмами в Псковскую областную больницу.