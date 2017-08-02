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Водители в Пскове могут пройти предрейсовый медосмотр стоимостью от 30 рублей

04.08.2017 09:00 ПЛН, Псков

Организация в Пскове предлагает услугу проведения предрейсового медицинского осмотра водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, стоимость осмотра составляет всего от 30 руб.

Место проведения осмотра: г. Псков, ул. Инженерная, д. 11а, кабинет 213 (второй этаж).

Преимущества:

  • Работа со всеми организациями и предприятиями, независимо от их правовых форм собственности, девиз организации «За безопасность дорожного движения!»;

  • Организация лицензирована, медицинский персонал сертифицирован и проходит соответствующую дополнительную подготовку;

  • Результаты работы оформляются должным образом ежедневно в путевой документации, журнале предрейсового и послерейсового осмотра водителей и подтверждаются ежемесячно актами выполненных работ;

  • Оплата предоставленных по договору услуг возможна безналичным или наличными расчетом в кассу предприятия;

  • Гибкая договорная, ценовая политика. Готовность учитывать все особенности работы, разумные, в рамках Законов РФ, пожелания и предложения заказчика.

Подробности:

  • в официальной группе Вконтакте: https://vk.com/pmedosmotr60
  • по телефонам 057, 222-057
  • по электронной почте medosmotr60@bk.ru

Лицензия № ЛО-60-01-000722 от 23.06.2017 года

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Псковская Лента Новостей



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