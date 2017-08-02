Водители в Пскове могут пройти предрейсовый медосмотр стоимостью от 30 рублей

Организация в Пскове предлагает услугу проведения предрейсового медицинского осмотра водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, стоимость осмотра составляет всего от 30 руб.

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







