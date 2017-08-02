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Водители в Пскове могут пройти предрейсовый медосмотр стоимостью от 30 рублей
Организация в Пскове предлагает услугу проведения предрейсового медицинского осмотра водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, стоимость осмотра составляет всего от 30 руб.
Место проведения осмотра: г. Псков, ул. Инженерная, д. 11а, кабинет 213 (второй этаж).
Преимущества:
- Работа со всеми организациями и предприятиями, независимо от их правовых форм собственности, девиз организации «За безопасность дорожного движения!»;
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Организация лицензирована, медицинский персонал сертифицирован и проходит соответствующую дополнительную подготовку;
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Результаты работы оформляются должным образом ежедневно в путевой документации, журнале предрейсового и послерейсового осмотра водителей и подтверждаются ежемесячно актами выполненных работ;
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Оплата предоставленных по договору услуг возможна безналичным или наличными расчетом в кассу предприятия;
- Гибкая договорная, ценовая политика. Готовность учитывать все особенности работы, разумные, в рамках Законов РФ, пожелания и предложения заказчика.
Подробности:
- в официальной группе Вконтакте: https://vk.com/pmedosmotr60
- по телефонам 057, 222-057
- по электронной почте medosmotr60@bk.ru
Лицензия № ЛО-60-01-000722 от 23.06.2017 года
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
Источник: Псковская Лента Новостей