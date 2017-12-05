Компания «Глэдис» приглашает клиентов за автомобильными стеклами

Компания «Глэдис» предлагает своим клиентам услуги по подбору автомобильных стекол.
Звоните по телефону 8 (921) 509-53-26 и специалисты компании помогут подобрать подходящий вариант по оптимальной цене.
«Glades» - активно развивающаяся компания, которая продает оригинальные и неоригинальные автозапчасти в Пскове. Здесь можно подобрать и заказать в режиме онлайн автозапчасти, необходимые аксессуары и масла от ведущих производителей по максимально выгодным ценам.
Магазин располагается по адресу: Псков, ул. Л. Поземского, 108.
Тел.:+7 (921) 509-53-26
E-mail: manager@glades.ru
Режим работы: пн-пт 11.00-17.00, Сб 11.00-16.00, воскресенье - выходной день.
Адреса магазинов запчастей для иномарок «Глэдис»:
Псков, ул. Вокзальная, 32, тел.: 8-921-115-01-76 или 606-602.
Псков, ул. Вокзальная, 20, тел. 66-25-24
Псков, ул. Коммунальная, 68 «Балтийский рынок», тел.: 8-931-902-25-26.
Псков, ул. Леона Поземского, 108, тел.: 8-921-509-53-26.
Интернет-магазин: https://glades.ru.