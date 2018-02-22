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Больших побед и реализации планов желает «Глэдис» псковичам в День защитника Отечества

Коллектив интернет-магазина «Глэдис» поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества:

«Желаем вам реализации всех ваших идей и планов, больших побед в любых начинаниях, быстрых и смелых решений, неисчерпаемого оптимизма.

Будем рады видеть вас в наших магазинах и пунктах выдачи. «Глэдис» представляет полный ассортимент продукции от ведущих мировых производителей, как для легковых автомобилей, так и для автомобилей коммерческого транспорта. В интернет-каталоге «Глэдис» вы найдете детали для любых иномарок по очень привлекательным ценам и самым выгодным скидкам.

На нашем сайте вы сможете выбрать, заказать и получить любую интересующую вас деталь любым удобным для вас способом.

Мы будем рады выполнить все ваши заявки».

График работы в ближайшие выходные:

22 февраля с 9.00 до 16.00 будут работать все магазины «Глэдис»: ул. Вокзальная, 20 и 32, ул. Коммунальная, 48 «Балтийский рынок» и ул. Леона Поземского, 108.

23 февраля с 9.00 до 14.00 будут работать магазины на ул. Вокзальная, 20 и 32, Коммунальная, 68. Магазин на Леона Поземского, 108 будет в этот день открыт с 10.00 до 11.00.

24 февраля все магазины «Глэдис» будут работать с 10.00 до 16.00, а 25 числа в это же время - только магазин на Вокзальной, 20.

Работать с нами легко и удобно!

Адреса магазинов запчастей для иномарок «Глэдис»:

Псков, ул. Вокзальная, 32, тел.: 8-921-115-01-76 или 606-602.

Псков, ул. Вокзальная, 20, тел. 66-25-24

Псков, ул. Коммунальная, 68 «Балтийский рынок», тел.: 8-931-902-25-26.

Псков, ул. Леона Поземского, 108, тел.: 8-921-509-53-26.

Пункты выдачи:

г. Псков, ул. Вокзальная, 32 и ул. Вокзальная, 20

Тел.:+7(921) 509-53-26

Тел.:+7 (8112) 606-602

Тел.:+7 (921) 115-01-76

E-mail: auto@glades.ru

Режим работы: Пн-Пт 10:00-18:00, Сб 10:00-16:00

Выходные дни: Воскресенье.

г. Псков, ул.Коммунальная, 68/3

Тел.:+7 (931) 902-25-26

E-mail: auto@glades.ru

Режим работы: Пн-Пт 10:00-18:00, Сб 10:00-16:00

Выходные дни: Воскресенье.

Интернет-магазин: https://glades.ru.