←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
осаго падает
122 тысячи машин
Пересдача для всех
как рулить в гололед
137 несчастных пешеходов
Минус один кирпич
Шел, упал, очнулся...
Выгодное предложение от «Псков-Лады»
неожиданный поворот
январский проездной дешевле
Три новых светофора
смертельное дтп на Рижском
Дороги - под пристальное внимание!
ещё Сервис 22.02.2018 11:450 Больших побед и реализации планов желает «Глэдис» псковичам в День защитника Отечества 20.03.2018 17:440 Выгодное предложение по выкупу автомобиля ждет псковичей в автосалоне «Прагматика» 20.03.2018 15:593 Мартовские акции в сервисном центре «Псков-Лада» 19.03.2018 16:073 В сервисном центре «Псков-Лада» шиномонтаж по низким ценам 19.03.2018 15:023 Сервисный центр «Прагматика айс» приготовил специальное предложение для владельцев KIA 06.03.2018 16:477 Пройти бесплатную диагностику автомобиля предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
 
 
 
 
 
АвтоМир / Сервис

Выгодное предложение по выкупу автомобиля ждет псковичей в автосалоне «Прагматика»

20.03.2018 17:44|ПсковКомментариев: 0

Планируете покупку нового автомобиля и хотите продать свой? Тогда вам в автосалон «Прагматика» на Рижском, 82.

 

Автосалон «Прагматика» - это:

  • быстрая продажа своего автомобиля
  • надежность и безопасность сделки
  • выгодное предложение по выкупу автомобиля. Выкупаем по среднерыночной цене.
  • деньги в день обращения

Автосалон «Прагматика»

Псков, Рижский, 82

Тел 70-11-71

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 2699 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
20.03.2018, 17:440 Выгодное предложение по выкупу автомобиля ждет псковичей в автосалоне «Прагматика» 20.03.2018, 16:204 С сегодняшнего дня в Пскове закрыта для движения половина Кузнецкого моста 20.03.2018, 15:593 Мартовские акции в сервисном центре «Псков-Лада» 20.03.2018, 14:0629 Регистратор: «Мерседес» поворачивает к «Акваполису» через две сплошные
20.03.2018, 12:223 В Госдуме предложили запретить нарушителям ПДД садиться за руль до приговора суда 20.03.2018, 11:2633 Трехлетний муниципальный контракт на содержание дорог на Завеличье признан недействительным 20.03.2018, 10:164 Включить в экипировку мотоциклистов световозвращающие элементы предлагает проект «Безопасные дороги» 20.03.2018, 09:271 Водитель и пассажирка оказались в областной больнице после съезда в кювет в Печорском районе
20.03.2018, 08:513 Светофор не работает на перекрестке Народная - Коммунальная в Пскове 20.03.2018, 08:390 Старушку сбил водитель «Ниссана» на улице Новоселенинской в Великих Луках 19.03.2018, 18:573 Массовые проверки водителей пройдут 21 марта на 282-м км трассы Санкт-Петербург - Невель 19.03.2018, 18:161 В Пскове провели акцию «Веселая перемена»
19.03.2018, 16:572 В Великолукском районе будут судить автоледи, которая неудачно объехала камень на дороге 19.03.2018, 16:073 В сервисном центре «Псков-Лада» шиномонтаж по низким ценам 19.03.2018, 15:434 С сегодняшнего дня в Псковской области ограничено движение большегрузов по региональным и муниципальным дорогам 19.03.2018, 15:023 Сервисный центр «Прагматика айс» приготовил специальное предложение для владельцев KIA
19.03.2018, 10:410 Два «ВАЗа» столкнулись в Пскове на Рижском проспекте 19.03.2018, 10:242 В Невеле водитель BMW выехал на тротуар и сбил пенсионерку 19.03.2018, 09:411 Два человека погибли в результате ДТП под Новосокольниками 18.03.2018, 20:5710 Пустить автобусный маршрут по улице Кузбасской дивизии просят врио губернатора псковичи
18.03.2018, 14:380 Шклярский-младший выписан из больницы после серьезного ДТП под Владимиром 18.03.2018, 11:002 ГИБДД Пскова просит водителей не занимать парковочные места для инвалидов возле избирательных участков 18.03.2018, 09:502 Временное ограничение движения транспортных средств вводится в Псковской области с 19 марта 17.03.2018, 18:1223 Для кондукторов и водителей псковских автобусов, вероятно, введут униформу
17.03.2018, 17:5821 В псковских автобусах появится Wi-Fi и системы видеонаблюдения 17.03.2018, 17:4411 Электробус производства «Волгабас» протестируют в Пскове летом этого года 17.03.2018, 12:1227 Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты 16.03.2018, 22:401 Водитель Chevrolet сбил пешехода на улице Силина в Великих Луках
16.03.2018, 21:341 В Печорах автолюбителей призвали учитывать погоду 16.03.2018, 19:182 Барабанщик группы «Пикник» сломал позвоночник, а вокалист - кости таза в ДТП под Владимиром 16.03.2018, 15:130 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Юбилейной 16.03.2018, 15:122 Музыканты группы «Пикник» госпитализированы после серьезного ДТП во Владимирской области
16.03.2018, 15:030 Большой выбор выгодных предложений на покупку LADA Granta предлагают псковичам в автосалоне Псков-Лада 16.03.2018, 14:109 Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Пскове. ВИДЕО 16.03.2018, 11:2615 В связи с ремонтом в Пскове с 20 марта будет закрыта для движения половина Кузнецкого моста 16.03.2018, 10:081 Mazda врезалась в «Урал» с прицепом в Себежском районе
16.03.2018, 09:067 Штраф за нарушение правил проезда через переезды увеличат до 5 тыс. рублей 16.03.2018, 08:309 Самый дешевый в России автомобиль на метане появится в 2019 году 15.03.2018, 21:241 Массовые лектории для родителей проходят в Псковской области в преддверии весенних каникул 15.03.2018, 18:042 На Ольгинском мосту в Пскове частично перекрыто движение в связи с поломкой автобуса
15.03.2018, 17:511 В ДТП попали двое псковичей, пытаясь угнать чужой «Опель» 15.03.2018, 17:136 Три автомобиля столкнулись на пересечении Юбилейной и Коммунальной в Пскове 15.03.2018, 15:110 За минувшую неделю псковские спасатели 6 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП 15.03.2018, 13:1310 Более 300 горожан высказали свое мнение о транспортной доступности центра Пскова 
15.03.2018, 12:4615 «Убитые Дороги Пскова» обратились в ГИБДД с просьбой перекрыть неотремонтированную часть Кузнецкого моста 15.03.2018, 10:570 Великолучанин повторно задержан в нетрезвом виде за рулем «Мерседеса» 15.03.2018, 10:525 На небезопасную автодорогу на улице Гражданской пожаловались Михаилу Ведерникову 15.03.2018, 10:350 Полиция ищет очевидцев ДТП в Пскове, в котором пострадала водитель «Опеля»
15.03.2018, 10:180 На псковских дорогах в среду никто не пострадал 15.03.2018, 09:5516 Такси загорелось на Октябрьском проспекте в Пскове 15.03.2018, 09:395 Пьяный водитель «Волги» врезался в автобус в Пскове 15.03.2018, 08:120 Минпромторг расширил перечень облагаемых повышенным налогом автомобилей
14.03.2018, 22:238 В Псковской области может появиться Единая диспетчерская служба для пассажирского транспорта 14.03.2018, 16:581 Поезд мгновенно остановить нельзя, напоминают псковичам в РЖД 14.03.2018, 16:308 Водителя маршрутки «Ляды-Луга» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 14.03.2018, 15:2012 Два опасных участка на улице Поземского в Пскове закрыты деревянными ограждениями. ФОТО
14.03.2018, 14:216 На перекрестке улиц Леона Поземского и Ипподромной не работает светофор 14.03.2018, 13:550 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на улице Ипподромной в Пскове 14.03.2018, 13:171 В Псковской области разработан план по освещению региональных автодорог 14.03.2018, 09:270 Водитель «Фольксвагена» пострадал в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
13.03.2018, 15:591 Широкий спектр акций при покупке автомобиля предлагает псковский автоцентр Renault «Авто-АС» 13.03.2018, 12:492 В Пскове, Порхове и Новосокольниках установлены нетрезвые водители, повторно севшие за руль пьяными 13.03.2018, 11:4452 В Пскове открыто движение автобуса №77 13.03.2018, 10:3025 Депутат Госдумы Александр Васильев вступил в мотоклуб «Позитивная механика»
13.03.2018, 10:260 В понедельник ДТП с пострадавшими в Псковской области не зарегистрировано 12.03.2018, 20:379 В Пскове уроженец Таджикистана оштрафован на 15 тысяч рублей за попытку дачи взятки инспекторам ДПС 12.03.2018, 16:5620 Шесть новых остановочных комплексов установлено в Пскове 12.03.2018, 16:210 В рамках проекта «О дорога X» житель Струг Красных пожаловался на укладку асфальта в снег
12.03.2018, 13:130 На пересечении улиц Леона Поземского и Алмазной в Пскове не работает светофор 12.03.2018, 11:333 Двух пешеходов сбил водитель «Ниссана» на Октябрьском проспекте в Пскове 12.03.2018, 11:220 14 нетрезвых водителей задержали 8 марта в Псковской области 12.03.2018, 08:408 Водитель «Лады» врезался в поезд Псков - Москва
11.03.2018, 22:2311 Интерактив: Помогите найти хозяина 11.03.2018, 17:082 Как защититься от краж из автомобилей, рассказали в псковской полиции 11.03.2018, 14:0215 Регистратор: Четыре нарушителя ПДД за три минуты 10.03.2018, 22:290 Toyota представила роскошную версию Fortuner
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru