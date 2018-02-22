В сервисном центре «Прагматика ICE» диагностика АКБ - бесплатно

В сервисном центре «Прагматика ICE» до конца марта действуют специальные предложения.
Диагностика аккумуляторной батареи при визите в сервисный центре «Прагматика ICE» осуществляется бесплатно.
Скидка 20% на установку дополнительного оборудования.
Компьютерная диагностика автомобиля - от 600 рублей.
Диагностика автомобиля позволит Вам своевременно предотвратить:
• Износ основных деталей и узлов;
• Снижение эффективности сжигания топлива;
• Проблемы в работе двигателя;
• Отклонения в работе бортовой электрики.
Услуги сервисного центра:
- Диагностика и осмотр
- Малярно-кузовные работы работы
- Мойка автомобиля
- Полировка кузова
- Развал-схождение
- Тормозная система
- Шиномонтаж
- Электрика
Сервисный центр «Прагматика ICE».
Псков, Рижский, 82.
тел. 70-11-77.