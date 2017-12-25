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Регистратор: Четыре нарушителя ПДД за три минуты

8 марта в 14.20 на перекрестке ул. Балтийской и Рижского проспекта за три минуты наблюдал четыре нарушителя ПДД.

Номера БМВ Х5, проезжающего на красный направо, к сожалению не видны. Зато видны остальные, выезжающие за стоп-линию.