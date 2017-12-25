Регистратор: ДТП на Юбилейной. Кто виноват?

Эксперты назвали самые беспроблемные автомобили в мире

Под Псковом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

УГИБДД напоминает, с какими транспортными средствами не производятся регистрационные действия

На трассе Р-23 в понедельник будет ограничено движение в связи с дорожными работами

Три человека пострадали после лобового столкновения автомобилей в Великих Луках

Дополнительное движение автобусов до кладбищ организовано сегодня в Пскове

Фотофакт: Инвалиды у семейного «Магнита»

Телефонный звонок за рулем может стоить человеку жизни, напоминают псковичам в ГИБДД