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Hyundai Santa Fe угнали от дома на Венской, 1

В период с 22 часов 15 минут 5 марта до 8 часов 40 минут 6 марта от дома №1 по улице Венской в деревне Борисовичи в Псковском районе совершен угон автомобиля Hyundai Santa Fe (г.р.з. Н894КТ/60) 2015 года выпуска в кузове белого цвета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, за минувшие сутки на территории Псковской области зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, вчера в 16.50 на 27 км автодороги Остров - Вышгородок водитель автомобиля ВАЗ-2110 - молодой человек 1996 года рождения - совершил наезд на лося. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.

В Пскове в 17.40 у дома на Некрасова, 9 водитель автомобиля Renault Logan SR – женщина 1976 года рождения - при выезде из дворовой территории совершила наезд на молодого человека 2004 года рождения, который совершил падение при переходе проезжей части по линии тротуара. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.

За минувшие сутки задержано 5 водителей в нетрезвом состоянии.