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Депутат Госдумы Александр Васильев вступил в мотоклуб «Позитивная механика»

Депутат Госдумы от Псковской области, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев вступил в клуб «Позитивная механика». О этом он сообщает на своей странице в «Инстаграме».

«Лет так через 10 наши дороги будут бороздить беспилотные автомобили. Грузовики без дальнобойщиков будут перемещать грузы с Китая в Европу, автобусы в городах будут возить электронно обилеченных пассажиров, а вежливость водителей заменит искусственный интеллект. Человек вместо обучения на права будет покупать автомобиль с джойстиком, при этом экономить на страховке и перекладывая ответственность за ДТП на третьих лиц. Обычный водитель, знающий правила дорожного движения будет мельчать и вскоре вымрет как класс. Единственный, кто останется при своих правах, будет мотоциклист», - написал он.

«Единственный, кто останется при своих правах, будет мотоциклист», - уверен Александр Васильев.

«Может быть, поэтому, чувствуя скорый век автолюбителя, я попросил старый добрый Псковский мотоклуб принять меня в свои члены. Сегодня, спустя год, меня приняли в члены клуба Позитивная механика. Для меня это очень почетно, наш мотоклуб знают с лучшей стороны не только в городе, но и в России и даже за границей. В недалеком будущем именно мотоциклисты будут программировать ваши беспилотные автомобили и делать их человечными и вежливыми на дороге, так как только мы останемся этой живой переменной в их правильном цифровом мире», - заключил депутат Госдумы.