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Поезд мгновенно остановить нельзя, напоминают псковичам в РЖД

Несмотря на принимаемые меры ОАО «РЖД» как профилактического, так и технического характера, положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах сети свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по снижению аварийности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры.

По состоянию на 7 марта уже допущено 65 ДТП, в результате которых пострадали 33 человека, в том числе 13 погибли. Все ДТП произошли по вине водителей транспортных средств грубо нарушивших правила дорожного движения, в части проезда железнодорожных переездов.

Как показывают примеры, ДТП на переездах не заканчиваются разбитой фарой или помятым крылом автомобиля. Тяжесть последствий на переездах в два-три раза выше чем на автодорогах России. Практически в каждом ДТП на переезде страдают ни в чем не повинные люди, в каждом третьем - погибают.

Руководство Псковской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов.

Не торопитесь! Будьте внимательны при проезде через переезд!

Ограничивайте скорость движения транспортного средства до разумных пределов;

Определите условия видимости поездов, выберите правильный скоростной режим автомобиля;

Прекратите разговоры в салоне, выключите громкую музыку и запретите пассажирам отвлекать вас;

При запрещающем сигнале переездного светофора, закрытых шлагбаумах остановите свой транспорт;

С целью исключения вынужденной остановки на переезде внезапно остановившимся впереди автомобилем, соблюдайте дистанцию.

Поезд мгновенно остановить нельзя. При применении всех случаев экстренного торможения тормозной путь поезда составит до 1000 м.