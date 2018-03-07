Поезд мгновенно остановить нельзя, напоминают псковичам в РЖД

Несмотря на принимаемые меры ОАО «РЖД» как профилактического, так и технического характера, положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах сети свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по снижению аварийности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры.
По состоянию на 7 марта уже допущено 65 ДТП, в результате которых пострадали 33 человека, в том числе 13 погибли. Все ДТП произошли по вине водителей транспортных средств грубо нарушивших правила дорожного движения, в части проезда железнодорожных переездов.
Как показывают примеры, ДТП на переездах не заканчиваются разбитой фарой или помятым крылом автомобиля. Тяжесть последствий на переездах в два-три раза выше чем на автодорогах России. Практически в каждом ДТП на переезде страдают ни в чем не повинные люди, в каждом третьем - погибают.
Руководство Псковской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов.
Поезд мгновенно остановить нельзя. При применении всех случаев экстренного торможения тормозной путь поезда составит до 1000 м.