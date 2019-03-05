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Происшествия

Почти 100 полицейских искали пропавшего в Опочецком районе ребенка

11.03.2019 03:08|ПсковКомментариев: 0

Сегодня ночью в ходе масштабных поисковых мероприятий сотрудниками полиции в лесном массиве в Опочецком районе обнаружен пропавший семилетний мальчик, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заявление о пропаже поступило в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» около 20.00 10 марта. По словам мамы мальчика, ребенок гулял рядом с деревней Мартиново и пропал, возможно, он заблудился в лесу. На поиски незамедлительно был поднят личный состав опочецкой полиции и других ведомств, на базе администрации района создан оперативный штаб. Для организации помощи коллегам из областного УМВД выдвинулась группа сотрудников во главе с руководителем Управления генерал-майором полиции Юрием Инстранкиным.

Всего в поисках приняли участие около 100 стражей порядка, в том числе кинолог и специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД. Благодаря слаженным действиям полицейских и общественности в ходе отработки лесного массива ребенок был обнаружен.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. 

Теги: #Опочецкий район #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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