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новость дня 02.06.2020 17:080 Об отчете губернатора и двойных стандартах
Об отчете губернатора и двойных стандартах 02.06.2020 17:080
Хроники дорожного разгильдяйства 02.06.2020 11:245
У 954 человек подтвержден коронавирус в Псковской области 02.06.2020 09:284
Нескучная самоизоляция
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
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02.06.2020, 17:080 Об отчете губернатора и двойных стандартах 02.06.2020, 17:040 Отклонен законопроект о праве на 300 тысяч рублей для псковских многодетных вместо земли 02.06.2020, 16:520 ЦИК: Голосовать за поправки в Конституцию будет не только легко, но и безопасно 02.06.2020, 16:470 Правительство создаст резерв медперсонала на случай новой эпидемии
02.06.2020, 16:430 Минобороны выбрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса 02.06.2020, 16:280 Псковичи могут принять участие в онлайн-викторине о регионе Причудья 02.06.2020, 16:210 Евгений Шапкин: Принятый дизайн-код изменит облик Пскова 02.06.2020, 16:150 За свежей свининой от местного производителя приглашают псковичей магазины «Деревня Соловьи»
02.06.2020, 16:110 Житель Куньинского района избил и порезал сожительницу 02.06.2020, 16:075 Глава Новоржевского района прокомментировала решение депутатов о признании ее работы неудовлетворительной 02.06.2020, 16:020 Восемь многоквартирных домов в Гдове остались без воды из-за аварии 02.06.2020, 16:000 На сегодня нет предпосылок, чтобы открыть все гостиницы и отели - Нинель Салагаева
02.06.2020, 15:530 Дороги к образовательным учреждениям ремонтируют в Псковской области 02.06.2020, 15:460 Псковский военный комиссариат информирует о режиме приема граждан 02.06.2020, 15:390 «Единая Россия» подготовила законопроект о поправках в Трудовой кодекс в регионах 02.06.2020, 15:310 До 30 июня можно пополнять карту Сбербанка с карт других банков без комиссии 
02.06.2020, 15:241 Ситуация на «Еврокерамике» тяжелая - Нинель Салагаева 02.06.2020, 15:190 Капремонт фасада выполнен в многоквартирном доме в городе Дно 02.06.2020, 15:140 «Азимут» возобновит авиаперелеты по маршруту «Псков - Москва» с 8 июня 02.06.2020, 15:005 Николай Рассадин: Безальтернативные выборы в облсовпрофе - это нонсенс
02.06.2020, 14:490 Борис Полозов назвал человека, достойного звания заслуженного работника СМИ Псковской области 02.06.2020, 14:450 Продажа несуществующих товаров и услуг - новые виды мошенничества на фоне пандемии 02.06.2020, 14:330 Александр Котов сделал замечания депутатам, неправильно носящим маски 02.06.2020, 14:290 Фонд перераспределения земель будет создан в Псковской области
02.06.2020, 14:271 О чем на самом деле говорили Пугачева и Савенко 02.06.2020, 14:260 Из законодательства Псковской области исключено понятие «спортивное рыболовство» 02.06.2020, 14:230 Пьяный водитель из Острова въехал в припаркованный автомобиль 02.06.2020, 14:220 «Эхономика» с Нинель Салагаевой. ВИДЕО
02.06.2020, 14:170 Российские музеи откроют в середине июля 02.06.2020, 14:110 В Псковском гвардейском соединении ВДВ начался новый период обучения 02.06.2020, 14:043 Виктор Антонов о работе губернатора в сфере здравоохранения: Очень мощно 02.06.2020, 14:000 Нинель Салагаева: Окончательно ситуация с бизнесом станет ясна к четвертому кварталу года
02.06.2020, 13:560 Более 400 псковичей получили бесплатную юридическую помощь 02.06.2020, 13:500 Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час 02.06.2020, 13:452 В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов 02.06.2020, 13:396 Очагов и вспышек коронавируса на крупных псковских предприятиях нет — Нинель Салагаева
02.06.2020, 13:370 Миссионер из Лондона и поэт из Кёльна приняли участие в акции псковской библиотеки 02.06.2020, 13:302 Николай Рассадин: Покупательская способность псковичей заметно снизилась 02.06.2020, 13:200 Александр Котов дал высокую оценку деятельности администрации Псковской области 02.06.2020, 13:150 Нинель Салагаева: 2019 год для экономики псковского региона был позитивным
02.06.2020, 13:144 Где в Пскове платно сдать тест на COVID-19 02.06.2020, 13:060 В Ивановской области подростки повесили собаку: псу обвязали шею веревкой и оставили корчиться в муках. 18+ 02.06.2020, 13:053 Ускорить музеефикацию археологического объекта в сквере Народовластия попросил Александр Котов 02.06.2020, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Нинель Салагаевой
02.06.2020, 12:485 Николай Рассадин призвал псковичей идти на голосование по поправкам в Конституцию 02.06.2020, 12:4310 Наталья Тудакова назвала работу администрации области грамотной и эффективной 02.06.2020, 12:432 ГИБДД начнет выдавать новые номерные знаки 02.06.2020, 12:360 Александр Козловский поблагодарил Михаила Ведерникова за конструктивный диалог с псковским бизнесом
02.06.2020, 12:340 В псковской Кадастровой палате рассказали о правилах перепланировки помещений 02.06.2020, 12:311 Депутаты утвердили отчет губернатора Псковской области о работе за 2019 год 02.06.2020, 12:290 Спектакль Минусинского драмтеатра «Последние дни» покажут сегодня на Пушкинском фестивале 02.06.2020, 12:230 «Эхономика»: Замгубернатора Нинель Салагаева расскажет о мерах по недопущению экономического кризиса в регионе
02.06.2020, 12:124 Антон Минаков призвал усилить меры защиты псковичей от коронавируса 02.06.2020, 12:100 Псковский губернатор: Необходимо обеспечить максимальное количество авиарейсов при минимальных вложениях 02.06.2020, 12:100 Фотофакт: Началась реставрация церкви Косьмы и Дамиана с Примостья 02.06.2020, 12:050 Устранить неравенство в финансировании регионов из федерального бюджета призвал Петр Алексеенко
02.06.2020, 12:030 О доходах за 2019 год налогоплательщикам нужно отчитаться до 30 июля 02.06.2020, 11:502 Сергей Степашин посетит Псковскую область в ближайшее время 02.06.2020, 11:460 Михаил Ведерников поблагодарил депутатов за честный, открытый и конструктивный подход к работе 02.06.2020, 11:451 На газификацию Псковской области в 2020 году направлено 222 млн рублей
02.06.2020, 11:440 Строительство очистных сооружений водопровода в Гдове и Порхове запланировано на 2021-2022 годы 02.06.2020, 11:430 13 действующих полигонов рекультивируют в Псковской области после строительства экотехнопарка 02.06.2020, 11:421 В Минпросвещения рассказали об условиях проведения очных выпускных 02.06.2020, 11:410 Псковский губернатор: К нашему регоператору есть весомый перечень объективных претензий
02.06.2020, 11:400 Официальное открытие областной библиотеки будет, как только позволит эпидемиологическая обстановка 02.06.2020, 11:392 8 детских садов, 5 школ, спортивный и медицинский центр появятся в Псковской области к 2024 году 02.06.2020, 11:370 В муниципальной службе в Псковской области исчезли зарплаты ниже прожиточного минимума 02.06.2020, 11:340 Михаил Ведерников: Объемы социального строительства в 2019 году беспрецедентны для Псковской области
02.06.2020, 11:310 Госучреждения здравоохранения Псковской области укомплектованы кадрами всего на 49% 02.06.2020, 11:310 Выставка медиахудожников откроется 6 июня на сайте Пушкинского театрального фестиваля 02.06.2020, 11:290 Почти 1,5 млрд рублей инвестировано в здравоохранение Псковской области в 2019 году 02.06.2020, 11:251 Михаил Ведерников: Без поддержки федерального центра показатели госдолга уйдут далеко за 100%
02.06.2020, 11:245 Хроники дорожного разгильдяйства 02.06.2020, 11:220 176 квартир для детей-сирот приобретено в 2019 году в Псковской области 02.06.2020, 11:220 Михаил Ведерников: Демография - объективно сложный вопрос, который не имеет быстрого решения 02.06.2020, 11:200 Более 150 км региональных и местных дорог отремонтировали в Псковской области за год
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26.05.2020 13:560 Очень хорошей назвал семью пропавшей в Псковском районе девочки отец ее подруги 28.05.2020 10:0419 51 новый случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки 28.05.2020 16:000 Тело пропавшей девочки в Псковском районе найдено в 2 км от предполагаемого места падения в воду 01.06.2020 12:119 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 27.05.2020 10:039 43 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за минувшие сутки
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Митрополит Тихон о ситуации с коронавирусом в Псковской епархии13
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О чем на самом деле говорили Пугачева и Савенко Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко. Здравствуйте! Это программа «Гонки по вертикали» и ее автор - главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко,... 02.06.2020 14:271
Профсоюзный гамбит Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко. Кампания по выборам лидера областного совета профсоюзов — крупнейшей общественной организации региона - подходит к своему... 26.05.2020 23:570
все публикации автора 192
Реплика Донецкого: Карантин второй свежести Помощница депутата Псковской городской Думы Елена Демченкова разместила в сети занятные фото, запечатлевшие то, как власти Пскова героически бьются… хотел написать: «с жителями», но все-таки напишу: «с эпидемией». Неопознанные останки детской площадки буквально забинтованы сигнальной лентой. Или вот еще одно свидетельство борьбы с коронавирусом. «Вы видите скамейку? Нет? А она есть!», -... 01.06.2020 22:079
Реплика Донецкого: Сгонять за проездным С утра в интернет-сообществе «Контроль. Псков. Наш город» одна известная псковская поэтесса оставила гневную запись: «Сегодня кондуктор в автобусе, а позже – и по телефону, сказали, что на июнь, на основании (указа об ограничительных мерах) губернатора, социальных проездных не будет. Что это за самоуправство? ... Опять за свой счет кататься да... 01.06.2020 22:074
все публикации автора 390
49 рублей в день для безработного: хошь ешь - хошь гляди Займемся дорогим сердцу многих делом. Посчитаем деньги в чужом кармане. В моем. Сразу предупреждаю, карман этот невелик, и дело окажется грустным. Я вам сейчас расскажу, какие бешеные деньжищи получила от государства. В середине апреля, а именно 13-го числа, я стала безработной. На даты будем обращать внимание, это важно. Коронакризис тут не при чем,... 01.06.2020 16:3711
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все публикации автора 1
«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про интервью Жанны Малышевой «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы. Здравствуйте. «Культурная контрреволюция» в эфире, Стрекаловский моя фамилия. Я сегодня в прямом эфире - так сложились обстоятельства. Сейчас 12:35 20 мая - можете проверить, телефон в студии 567372, а у вас уникальная возможность... 29.05.2020 21:5111
«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Памяти архитектора-реставратора Артема Конова «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы. Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном. Теодор Адорно Здравствуйте, слушатели «Эха Москвы», «Культурная контрреволюция» в эфире. Юрий Стрекаловский меня зовут, это передача, посвященная вопросам культуры в её разных ипостасях здесь на псковской... 15.05.2020 17:250
все публикации автора 40
Профсоюзная дуля Федерация независимых профсоюзов России согласовала одну кандидатуру на пост председателя Псковского областного совета профсоюзов - руководителя областной общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова. Это значит, что двухлетняя борьба с Ульяной Михайловой закончилась, битву она проиграла. Напомним, что 8 июня пройдет отчетно-выборная конференция Псковоблсовпрофа. Для избрания председателем СОП Псковского областного профсоюза... 27.05.2020 20:2216
Наш национальный вид спорта Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко. «Оптимальный способ переключить внимание людей от серьезных проблем - внешняя угроза. Чувство меры в этом... 22.05.2020 16:1211
все публикации автора 112
Гол в ворота «Экопрома» Собственник пустующего жилья вправе получить перерасчет за вывоз мусора Такое решение по моему гражданскому делу вынес еще в январе 2020 года Псковский городской суд, а 19 мая законность этого решения подтвердил Псковский областной суд. Для Псковской области это прецедент, ранее никто в суд по поводу незаконного отказа в перерасчете не обращался. Так... 22.05.2020 13:035
Шел 2020 год Страна находилась на ручном управлении Недавно достоянием гласности стала история с направлением пострадавшего в ДТП велосипедиста Петра Яковлева на лечение. Петр опубликовал в социальных сетях информацию о том, что после обследования в РНИИТО им. Р.Р. Вредена ему нужно было получить направление, что он и сделал. Далее его направили в комитет по здравоохранению... 21.02.2020 17:432
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26 Фоторепортаж0 46-я сессия Псковского областного Собрания
27.05.2020 15:160 «Дом Советов» с Александром Братчиковым. ВИДЕО
47 38-я сессия Псковской городской Думы 0
 
53 Реконструкция стадиона «Машиностроитель»: «Все идет по плану» 0
 
02.06.2020 10:25 «Единая Россия» в Псковской области закрыла 100% вакансий для участия в предстоящих выборах 0
 
01.06.2020 17:46 Сотрудники псковской «Мехуборки» о нюансах работы на мусоровозе, хитрых дворниках и человеке в контейнере 2
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Общество
02.06.2020 13:144 Где в Пскове платно сдать тест на COVID-19 02.06.2020 17:040 Отклонен законопроект о праве на 300 тысяч рублей для псковских многодетных вместо земли 02.06.2020 16:520 ЦИК: Голосовать за поправки в Конституцию будет не только легко, но и безопасно
 
Политика
01.06.2020 19:360 Коронавирус-праймериз, или Политика в нитриловых перчатках 02.06.2020 17:080 Об отчете губернатора и двойных стандартах 02.06.2020 16:075 Глава Новоржевского района прокомментировала решение депутатов о признании ее работы неудовлетворительной
 
АвтоМир / Автоблоги
02.06.2020 11:245 Хроники дорожного разгильдяйства 02.06.2020 11:245 Хроники дорожного разгильдяйства 27.03.2020 17:450 Дилерский центр «Псков-Лада» переводит деятельность по продаже автомобилей в онлайн режим
 
Культура
01.06.2020 15:330 Пушкин во время чумы: Георгий Василевич рассказал, как в этом году пройдут Дни русской культуры 02.06.2020 14:170 Российские музеи откроют в середине июля 02.06.2020 13:370 Миссионер из Лондона и поэт из Кёльна приняли участие в акции псковской библиотеки
 
Происшествия
01.06.2020 09:100 Поисковый отряд «Лиза Алерт» участвует в поисках куньинской пенсионерки 02.06.2020 16:110 Житель Куньинского района избил и порезал сожительницу 02.06.2020 13:060 В Ивановской области подростки повесили собаку: псу обвязали шею веревкой и оставили корчиться в муках. 18+
 
Экономика
22.05.2020 16:541 Хроники коронакризиса - торговля 02.06.2020 16:150 За свежей свининой от местного производителя приглашают псковичей магазины «Деревня Соловьи» 02.06.2020 16:000 На сегодня нет предпосылок, чтобы открыть все гостиницы и отели - Нинель Салагаева
 
Церковь / Новости епархии
25.05.2020 08:440 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 02.06.2020 10:411 День памяти псковского князя Довмонта отмечают сегодня православные 02.06.2020 09:580 Псковских подростков приглашают к участию в конкурсе «Наследие святого благоверного князя Александра Невского»
 
лонгрид 29.05.2020 10:59 Меры господдержки бизнеса в условиях коронакризиса
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инфографика 30.04.2020 12:49 Даже если вам немного за 50: программы переобучения для предпенсионеров
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