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28.05.2020 14:0218 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 26.05.2020 13:4011 Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован
26.05.2020 13:560 Очень хорошей назвал семью пропавшей в Псковском районе девочки отец ее подруги 28.05.2020 10:0419 51 новый случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки 28.05.2020 16:000 Тело пропавшей девочки в Псковском районе найдено в 2 км от предполагаемого места падения в воду 01.06.2020 12:119 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 27.05.2020 10:039 43 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за минувшие сутки
31.05.2020 09:2528 72 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Псковской области 29.05.2020 18:3420 Указом губернатора на срок по 19 июня продлены ограничительные мероприятия 28.05.2020 10:0419 51 новый случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки 28.05.2020 14:0218 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 28.05.2020 17:0517 Без врачей и оборудования, но при параде
31.05.2020 22:0917 Псковский губернатор: По итогам недели мы вошли в 7 регионов с худшими коэффициентами распространения коронавируса 27.05.2020 20:2216 Профсоюзная дуля 30.05.2020 10:5614 Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 815 27.05.2020 07:1213 Волонтеры, лодки и записи видеокамер требуются для поиска пропавшей в Псковском районе девочки 26.05.2020 15:1012 Парад Победы пройдет в России 24 июня
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Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
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Поддерживаете ли вы изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно?
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Двумя руками! На дворе 21-й век — надо идти в ногу со временем
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Да. Электронные технологии позволят охватить всех и исключить возможности фальсификаций
1.63%
Скорее да. Но использовать дистанционные технологии надо только в форс-мажорных ситуациях (например, при эпидемиях)
1.58%
Скорее нет. Ответственные граждане должны находить возможность проголосовать лично
1.96%
Нет. Избирательная система страны не готова к новому формату
86.62%
Категорически нет. Дистанционное голосование — дополнительная возможность для фальсификаций
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