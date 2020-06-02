Опрос Сюжеты Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры? Разумеется! Их не надо было и отменять раньше времени Да. Вернуть ограничения — правильное и логичное решение Скорее да. В условиях неопределенности лучше перестраховаться Скорее нет. Принесет ли это пользу — неизвестно, а на психику запреты давят Нет. Ограничивай — не ограничивай, все равно люди будут болеть Категорически не согласен. Хватит ограничивать и запрещать Раньше Поддерживаете ли вы изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно? 6.74% Двумя руками! На дворе 21-й век — надо идти в ногу со временем 1.47% Да. Электронные технологии позволят охватить всех и исключить возможности фальсификаций 1.63% Скорее да. Но использовать дистанционные технологии надо только в форс-мажорных ситуациях (например, при эпидемиях) 1.58% Скорее нет. Ответственные граждане должны находить возможность проголосовать лично 1.96% Нет. Избирательная система страны не готова к новому формату 86.62% Категорически нет. Дистанционное голосование — дополнительная возможность для фальсификаций сюжет Отчет губернатора Псковской области за 2019 год материалов: 24