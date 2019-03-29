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В Пскове бывший руководитель «Псковпассажиравтотранса» подозревается в налоговом преступлении

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Псковпассажиравтотранса». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Бывший руководитель предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате налогов, сборов, пени и штрафа на сумму более 40 миллионов рублей, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции. Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия с января по сентябрь 2018 года, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами (расчеты 5 очереди) через своего контрагента-дебитора Государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс», направив за своей подписью распорядительные письма о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов (поставщиков, подрядчиков) на общую сумму почти 300 миллионов рублей.

Таким образом, руководитель предприятия используя схему сокрытия денежных средств вывел из-под государственного контроля деньги, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Напомним, ГППО «Псковпассажиравтотранс» с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года возглавлял Александр Питиримов.