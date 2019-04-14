Происшествия

42 бочки с маслом повреждены огнем в Великих Луках из-за неосторожного обращения с огнем

В 04.36 17 апреля поступило сообщение о возгорании бочек с отработанным маслом на Октябрьском проспекте в городе Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на открытой производственной площадке огнем повреждены 42 металлические бочки с отработанным маслом, в производственном здании от огня пострадали три рамы.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасены производственное здание и 70 бочек с маслом.