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Великолукской транспортной прокуратурой выявлены нарушения в детском лагере «Юный железнодорожник»

Великолукской транспортной прокуратурой в детском оздоровительном лагере «Юный железнодорожник» Дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремизму, в ходе которой установлено, что своевременное обновление федерального списка экстремистских материалов в детском лагере надлежащим образом не осуществляется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой начальнику Дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.