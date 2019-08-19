Происшествия

Тела супругов с рублеными ранами обнаружены на пожаре в жилом доме в Острове

26 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании дома в Острове. В ходе тушения пожара внутри запертого снаружи дома обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, работу которой координирует лично руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники местного отдела полиции и аппарата УМВД России по Псковской области.

Пострадавшими являются супруги. В области головы у них обнаружены множественные рубленые раны.