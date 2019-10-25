Происшествия

Десять азиатов задержаны пограничниками в Пыталовском районе

В Пыталовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан из Российской Федерации в Латвийскую Республику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Пограничного управления.

В районе населенного пункта Бичи Пыталовского района пограничники задержали десять выходцев Юго-Восточной Азии в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации, которые целенаправленно двигались в сопредельное государство.

В настоящее время правонарушители задержаны, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Максимальная санкция ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.