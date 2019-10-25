До двух лет тюрьмы может получить гражданка Эстонии за незаконное пересечение границы РФ

Прокурор Печорского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя ПУ ФСБ России по Псковской области о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района, 18 октября в 19:35 в МАПП «Куничина Гора» была задержана гражданка Эстонии, которая, незаконно пересекла Государственную границу РФ, используя заведомо подложный документ – паспорт негражданина Эстонской Республики, выданный на имя другого лица.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ.
Санкция ч.1 ст.322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.