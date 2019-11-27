Происшествия

В Пскове выявлены фальшивые пятитысячные купюры

6 декабря в одном из финансовых учреждений города обнаружены три банкноты достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Кроме того, две фальшивые пятитысячные купюры обнаружены 6 декабря в магазинах, расположенных на улицах Ижорского батальона и Герцена в Пскове. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 декабря еще три пятитысячные купюры с признаками подделки обнаружены и изъяты в магазинах по улицам Юбилейной и Коммунальной в Пскове, а также в магазине на территории Псковского района. Проводится расследование.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.