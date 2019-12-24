Происшествия

В Следственном комитете рассказали о первом убийстве в Псковской области в 2020 году

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области рассказали о первом убийстве на территории региона в 2020 году. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, 1 января 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 46-летнего жителя Дно.

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«Мужчина скончался по месту жительства, до приезда скорой медицинской помощи. Согласно предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадавший скончался от массивной кровопотери вследствие ножевого ранения левого плеча с повреждением легкого», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Порховским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УКРФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастна 53-летняя сожительница потерпевшего, которая указанным утром, успокаивая разбушевавшегося сожителя, схватила кухонный нож и ударила его в плечо. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.