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Пскович обвиняется в совершении более 50 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

25.02.2020 10:04|ПсковКомментариев: 0

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Псковской области, обвиняемого в совершении более 50 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, неустановленное в ходе расследования лицо для получения финансовой выгоды создал устойчивую организованную группу для незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

В соответствии с разработанной преступной схемой незаконный сбыт осуществлялся путем предварительного помещения определенного количества наркотиков в тайники, а также размещения объявления об их продаже на сайте в интернете с целью привлечения покупателей. При этом все общение с ними о приобретении наркотических средств и психотропных веществ велось посредством переписки на том же интернет-сайте.

Для оплаты покупателям предполагалось зарегистрироваться на сайте и использовать сервисы определенных платежных систем. При получении через Сеть заказа на приобретение наркотиков организатор преступной деятельности сообщал покупателю платежные реквизиты, на которые необходимо было перевести заранее установленную денежную сумму.

При подтверждении оплаты покупателю сообщался адрес и описание местонахождения закладки, в которой находились наркотики. А для связи с покупателями и другими участниками организованной группы на сайте был создан интернет-магазин. Таким образом, в целях конспирации исключался личный контакт с клиентами и другими участниками организованной группы.

Как установлено, 8 июня 2018 года в состав организованной группы был вовлечен житель Пскова 1996 года рождения, который с целью получения наркотических средств для личного употребления, а также постоянного дохода от их реализации согласился участвовать в незаконной деятельности в составе этой группы.

Затем с его участием в период с 1 сентября по 10 ноября 2018 года в состав организованной группы были вовлечены еще четверо ранее знакомых между собой молодых людей 1994, 1996, 1997 и 1998 годов рождения, проживающих в Пскове. Они тоже проявляли заинтересованность в приобретении наркотических средств и психотропных веществ как для личного употребления, так и для получения постоянного дохода от их реализации.

Обвиняемый, согласно отведенной ему роли, забирал из тайников на территории Пскова и Псковского района оптовые партии гашиша, мефедрона и амфетамина, переносил их по месту своего жительства, а затем в квартиру, арендованную другим соучастником, хранил, фасовал наркотические средства и психотропные вещества в удобную для сбыта упаковку, вел их учет, контролировал наличие тайников, передавал расфасованные наркотики для последующего сбыта другим участникам группы, отвечал за выплату им денежных средств, выполнял и другие функции, а также путем переписки на сайте отчитывался о проделанной «работе» перед организатором.

После завершения расследования фигуранту было предъявлено обвинение в совершении 4 преступлений, предусмотренных пунктами «а, г» части 4 статьи 228.1, 11 преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1, 37 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 228.1, 1 преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а, г» части 4 статьи 228.1, 1 преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

Теги: #уголовное дело #наркотики #незаконная торговля #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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