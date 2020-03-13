Происшествия

В Псковском районе будут судить мужчину, угрожавшего супруге убийством при детях

В суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Псковского района, который угрожал убийством своей жене.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в ходе дознания установлено, что в конце ноября 2019 года ночью между супругами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Мужчина высказывал недовольство по поводу общения жены с подругой, которая негативно влияет на нее, выпивая с ней спиртное. В ходе конфликта мужчина схватил куттерный нож и с целью припугнуть поднял его над головой супруги, пригрозив убийством.

Мужчина прекратил свои действия лишь после того, как заплакали супруга и несовершеннолетние дети, разбуженные в ходе конфликта.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст. 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.