Происшествия

20-летний парень спас из огня пятерых детей и пенсионерку в Новоржеве

9 июня в новоржевской деревне Березовец произошел пожар в жилом доме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, из-за пожара была задымлена веранда дома, повреждена кровля над верандой.

В результате пожара уничтожена кровля дома над верандой на площади 12 квадратных метров, помещение веранды полностью выгорело изнутри, жилые помещения дома при пожаре не пострадали.

Пострадавших в результате пожара нет.

В региональном ведомстве сообщили, что 20-летний молодой человек до приезда пожарных вывел из огня 6 человек, из которых 5 детей (2008, 2009, 2011, 2013, 2018 годов рождения) и женщина 1957 года рождения.

Наиболее вероятной причиной пожара явилась детская шалость с огнем одного из спасенных несовершеннолетних.