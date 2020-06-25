Происшествия

В Новосокольниках внук похитил у своей бабушки кошелек с деньгами

Полиция по «горячим следам» раскрыла грабежи в Пскове и Новосокольниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 48-летняя псковичка разместила в интернете объявление о продаже мобильного телефона. Вскоре ей позвонил неизвестный и сообщил, что намерен приобрести этот мобильник. Собеседник предложил горожанке встретиться, чтобы он смог забрать телефон и расплатиться. Женщина согласилась. 22 июня около 21.00 у дома по улице Мирной они встретились. Молодой человек взял в руки предложенный для продажи телефон, сделал вид, что внимательно его изучает, а потом вдруг с телефоном бросился бежать и скрылся.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в грабеже в кратчайшие сроки установлен. Это житель областного центра 2000 года рождения. При обыске похищенный телефон у молодого человека изъят. Проводится расследование.

А в Новосокольниках к стражам порядка за помощью обратилась местная жительница 1940 года рождения. Она сообщила, что 23 июня около 17.00 по месту жительства в квартире дома по улице Бабахина ее внук открыто похитил у нее деньги. В результате по «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого.

По версии следствия, этот 32-летний не работающий и ранее судимый за кражу житель Новосокольников, находясь в нетрезвом состоянии, в очередной раз стал требовать у своей 80-летней бабушки денег. Пенсионерка ему отказала. Тогда он выхватил у нее из сумки кошелек с пятью тысячами рублей и ушел.

В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. Часть похищенных денег изъята. Ведется следствие.