Происшествия

Житель Красногородска избил случайного прохожего железным прутом

В Пскове полиция раскрыла тяжкое преступление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, вечером 29 июня у дома по Октябрьскому проспекту в областном центре неизвестный молодой человек из хулиганских побуждений достал из своего рюкзака металлический прут и нанес им множественные удары по голове и рукам случайному прохожему. Пострадавший - 31-летний пскович – с телесными повреждениями был госпитализирован.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову установили и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался не работающий житель Красногородска 1996 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.