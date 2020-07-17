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В Пскове задержаны граффитчики, занимавшиеся незаконными художествами на фасадах домов

В Пскове задержаны граффитчики, занимавшиеся незаконными художествами на фасадах домов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 18 июля в центре города, на улице Советской, внимание пешего патруля ППС привлекли молодые люди - у одного из них в руках был баллончик с краской, а на коже и одежде следы красящего вещества. Компания была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. «Художниками» оказались два молодых человека 2001 года рождения, при себе у них было несколько баллонов цветной краски. Они рассказали стражам порядка, что в их «портфолио» десятки надписей на стенах домов в центре города, а в незаконных художествах также принимали участия их друзья и девушки.

За противоправные деяния на псковичей были составлены административные протоколы по статье 2.30 закона Псковской области об административных правонарушениях. За нанесение изображения на любую поверхность без согласия на то собственника помещения или сооружения граффитчики наказываются штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.

Добавим, в последнее время в Пскове участились случаи нанесения на здания и сооружения надписей, рекламирующих наркотические средства, а также рисунков, портящих внешний вид фасадов и построек. Полиция ежедневно ведет целенаправленную работу по выявлению лиц, совершающих подобные противоправные деяния.