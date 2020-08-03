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Раскопки на территории бывшего концлагеря в Моглино провели на площади в 1 га

В настоящее время раскопки в Моглино проведены на территории около 1 га, сообщил начальник инженерной службы 90-го отдельного специального поискового батальона Николай Савельев. Обнаружено три захоронения, из которых эксгумированы останки более 50 человек.

По предварительной оценке, большинство из погибших - женщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«На месте захоронения найдены пули, гильзы. Этот факт указывает на то, что люди скорее всего были расстреляны. Подтвердить это смогут специалисты Следственного комитета, совместно с которыми мы здесь работаем», — добавил Николай Савельев.

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин напомнил о том, что о массовых захоронениях жертв оккупантов времен Великой Отечественной войны на этой территории стало известно после расследования специальной комиссии 1945-го года.

«Тогда на этом месте было обнаружено 10 ям-могил, в которых, по тем данным, было захоронено 280 военнопленных и 217 человек мирного населения. Из них боле 70-ти - детей в возрасте от 6 месяцев», - рассказал Валерий Кузьмин.

«Моглино сейчас на слуху, многие знают историю деревни Красуха. Но таких мест в нашей области невероятное количество. Например, деревни Андрохново в черте города Пскова и Глоты Псковского района. Везде совершались очень страшные преступления. Наша задача - узнать как можно больше о них и провести расследования», - подчеркнул он.

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Напомним, территория Псковской области была одной из первых оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и освобождена в числе последних. Цель всероссийского проекта «Без срока давности» — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны — жертв военных преступлений нацистов и их пособников.