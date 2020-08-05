Происшествия

Житель Псковского района обокрал пенсионерку по пути за стаканом воды

Прокурором Псковского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Псковского района, который совершил кражу денег у соседки-пенсионерки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 8 июля днем злоумышленник зашел в гости в квартиру к соседке-пенсионерке в деревне Писковичи, где совместно с ней смотрел телевизор в комнате. Потерпевшая попросила мужчину принести ей попить воды. Зайдя на кухню, злоумышленник на холодильнике увидел кошелек, из которого похитил 4 тысячи рублей, положив их в карман брюк, а в дальнейшем распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.