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Житель Псковского района обокрал пенсионерку по пути за стаканом воды

06.08.2020 13:25|ПсковКомментариев: 1

Прокурором Псковского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Псковского района, который совершил кражу денег у соседки-пенсионерки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 8 июля днем злоумышленник зашел в гости в квартиру к соседке-пенсионерке в деревне Писковичи, где совместно с ней смотрел телевизор в комнате. Потерпевшая попросила мужчину принести ей попить воды. Зайдя на кухню, злоумышленник на холодильнике увидел кошелек, из которого похитил 4 тысячи рублей, положив их в карман брюк, а в дальнейшем распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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