Происшествия

Пропавшего подростка разыскивают в Порхове

13-летнего учащегося школы-интерната Дмитрия Тарасова разыскивают в Порхове, пишет газета «Порховский вестник».

Фото: газета «Порховский вестник»

Дмитрий Тарасов проживал у опекуна, который 18 августа около 19:00 попросил полицейских оказать помощь в розыске пропавшего подростка.

Следственно-оперативная группа пока не установила его местонахождение. Предполагается, что Дмитрий Тарасов мог направиться к родителям в Плюссу.

Приметы разыскиваемого: рост 160 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, нос прямой. Особая примета - на верхней челюсти выпирает клык.

Оперативно-значимую информацию можно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Порховскому району.