Происшествия

Псковичка стала жертвой подруги-мошенницы

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию 20-летняя псковичка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Девушка рассказала, что подруга-сверстница занимается целительством и в 2018 году обнаружила у нее порчу. Подруга предложила свои услуги - несколько платных ритуалов, которые помогут избавиться от всех негативных последствий чужого сглаза. В результате за 2 года «очищения» девушка отдала лжеэкстрасенсу 120 тысяч рублей, а когда поняла, что никаких видимых результатов ее работы нет - обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Расследование продолжается.