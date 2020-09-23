Происшествия

До 5 лет тюрьмы грозит гражданину Азербайджана за похищение прохожей в Пскове

Прокуратура Пскова утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженца Азербайджана 1994 года рождения, который совершил похищение человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе расследования установлено, что в марте 2020 года в ночное время, около 00.30, на перекрестке улиц Советской и Гражданской мужчина увидел на улице девушку, с которой хотел познакомиться, но получил отказ. На почве возникшей личной неприязни гражданин Азербайджана, применив физическую силу, затолкал девушку в грузовое отделение автомобиля – фургона «ГАЗ», после чего поехал в сторону деревни Череха Псковского района. Позже он пояснил, что поступил так, чтобы проучить девушку за ее поведение.

По пути следования автомобиль остановили сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову, девушка была освобождена.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 126 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.