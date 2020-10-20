Происшествия

Два гаража, три автомобиля и мотоцикл сгорели в Соловьях

Два гаража, три автомобиля и мотоцикл сгорели при пожаре в деревне Соловьи Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании надворных построек поступила в 15.43. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники,12 человек.

Сгорел гараж и находившиеся в нем автомобили «Шкода Октавия» 2018 года выпуска и «Форд фокус» 2009 года выпуска. Кроме того, огонь уничтожил еще два гаража, в которых стояли мотоцикл «Юпитер 5» и автомобиль «Чери Тигго» 2013 года. В хозяйственной постройке повреждена стена на площади 4 кв. метра, в бане - стена на площади 6 кв. метров, в сарае - кровля на площади 2 кв. метра.

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки внутри гаража. Все имущество принадлежит одному хозяину.