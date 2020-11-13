Происшествия

Пскович задержан за угон автомобиля у инструктора ЛФК в Санкт-Петербурге

В Пскове 29 октября сотрудники полиции обнаружили похищенную в Санкт-Петербурге у инструктора ЛФК районной больницы иномарку и по подозрению в совершении данного преступления задержали 38-летнего местного жителя. На днях в Петербурге удалось установить его соучастника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кража автомобиля была совершена в августе 2020 года - в полицию Курортного района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что от дома №12 по улице Токарева в Сестрорецке неизвестный похитил автомобиль «Фольксваген Тигуан», принадлежащий 48-летней местной жительнице – инструктору ЛФК районной больницы. Ущерб составил 1 миллион рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Курортного района Санкт-Петербурга похищенную иномарку обнаружили в конце октября в Пскове и по подозрению в совершении данного преступления задержали 38-летнего жителя областного центра.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили еще одного соучастника кражи. 11 ноября у дома №8 по проспекту Солидарности задержан 42-летний местный житель. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности подозреваемых.