Происшествия

Сайты по продаже дипломов заблокировал прокурор Красногородского района

Прокурор Красногородского района после проведения проверки через суд заблокировал ряд интернет-сайтов, на которых размещалась информация о продаже дипломов о высшем и среднем образовании любого учебного заведения Российской Федерации, академических справок, архивных справок и справок-вызовов на сессию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре региона, данные сайты

нарушали требования федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» и федерального закона №149 «Об информации, информационных системах и о защите информации».

Прокурор Красногородского района направил иск в Пыталовский районный суд, чтобы признать информацию, размещенную в интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Прокуратура района взяла на свой контроль исполнение решения.