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Двое жителей Пыталово попытались украсть пожарную лестницу

07.12.2020 11:33|ПсковКомментариев: 0

Двое безработных и ранее судимых мужчин попытались украсть пожарную металлическую лестницу со здания на улице Победы в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел вечером 3 декабря. Мужчины 1970 и 1999 годов рождения уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Дно в период с 20 ноября по 1 декабря с территории склада строительных материалов по улице Омельянука двое безработных местных жителей 1992 и 1999 годов рождения украли металлические столбы, ворота, стеллажи и швеллеры. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъяли.

А в поселке Локня в дом по улице Лесной через оконный проем веранды проник 32-летний безработный. Мужчина похитил системный блок, компьютерный монитор и цифровую телевизионную приставку. При обыске похищенное обнаружено и изъято.

Теги: #кража #локнянский район #дновский район #умвд россии по псковской области #Пыталовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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