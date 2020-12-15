Происшествия

На 13 лет отправятся за решетку двое мужчин, убивших порховскую пенсионерку из-за 3,5 тысяч рублей

Псковский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин 1081 и 1989 годов рождения, которые обвиняются в совершении разбоя и убийства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в ходе употребления спиртных напитков мужчины договорились завладеть имуществом порховской пенсионерки 1929 года рождения. Незаконно проникнув через окно в ее квартиру, подсудимые нанесли женщине множественные удары в область головы и тела, которые привели к смерти. После этого они похитили из ее квартиры имущество на общую сумму 3486 рублей 46 копеек и скрылись с места преступления.

Исходя из установленных вердиктом коллегии присяжных заседателей обстоятельств уголовного дела, суд квалифицировал действия преступников по пункту «в» части 4. статьи 162 УК РФ, как разбой, и по части 4 статьи 111 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

С учетом вердикта коллегии присяжных заседателей суд по совокупности преступлений назначил гражданину 1981 года рождения наказание в виде 13 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а его подельнику - 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.