Происшествия

10 месяцев в колонии проведет пскович за угрозу убийством своей знакомой

37-летний житель Псковского района осужден за угрозу убийством своей знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что в начале июня неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал во дворе одного из домов в селе Середка. Во время ссоры злоумышленник взял кухонный нож, подошел к своей знакомой, направил лезвие ножа в область ее груди и сказал: «Зарежу!».

Суд учел рецидив преступлений и то, что последнее было совершено в нетрезвом состоянии. В итоге мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.