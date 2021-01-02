Происшествия

РЖД прокомментировали ситуацию с задержкой поезда «Ласточка» Печоры - Санкт-Петербург

Октябрьская железная дорога РЖД прокомментировала ситуацию с задержкой поезда «Ласточка». Как сообщили в компании, в среду, 6 января, в 19:10 (мск) на перегоне Торошино – Молоди Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность локомотива грузового поезда, которая повлекла за собой задержку поезда № 812 «Ласточка» Печоры - Санкт-Петербург Балтийский 1 час 30 минут.

«Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное для устранения неисправности. Следите за объявлениями по громкоговорящей связи на вокзалах и станциях. В связи с тем, что прибытие поезда планируется после закрытия метрополитена, будет организована развозка пассажиров четырьмя автобусами», - говорится в сообщении, размещенном на сайте РЖД поздним вечером 6 января.

Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.