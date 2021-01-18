Происшествия

Невельский суд вернул следствию дело инспектора ГИБДД, обвиняемого в служебном подлоге

Невельский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении бывшего госавтоинспектора и назначении ему штрафа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Гражданин О. с 2011 по 2019 год состоял в должности государственного инспектора безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД полиции МО МВД России «Невельский». По версии следствия, пользуясь служебным положением, он внес в Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России недостоверные сведения о мощностях двигателей автомобилей, принадлежащих его супруге, для необоснованного снижения ежегодно уплачиваемого транспортного налога.

Кроме того, он решился на служебный подлог и внес в свидетельство о регистрации транспортного средства заведомо ложные сведения о мощности двигателя автомобиля для экономии общих с супругой денежных средств при оформлении полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) и уплаты страховой премии в меньшем размере.

В связи с отказом в удовлетворении ходатайства уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД с вещественными доказательствами возвращено руководителю 1-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Псковской области.