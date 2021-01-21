Происшествия

Псковичка доверилась мошенникам и лишилась 240 тысяч рублей

Псковичка доверилась мошенникам и лишилась 240 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 29-летней девушке 21 января позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления кредита злоумышленниками обманным путем завладел деньгами.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

К сожалению, подобного рода противоправные деяния с использованием информационно-телекоммуникационных технологий продолжаются. Так, за последние дни жертвами дистанционного мошенничества в области стали также жители Великих Лук, Плюссы и Красногородского района. Среди потерпевших были и пенсионеры, и люди среднего возраста. Они лишились в общей сложности около 400 тысяч рублей. Ведется следствие.